У Дніпропетровську готується повторний штурм ринку ”Озерка”

У Дніпропетровську готується повторний штурм центрального ринку "Озерка". Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві внутрішніх справ України.

За його інформацією, в передмістях Дніпропетровська концентруються групи озброєних бойовиків, зокрема, прибулих із Росії.

При цьому джерело повідомило, що до Дніпропетровська направлена група народних депутатів нібито для вивчення ролі міліції в локалізації конфлікту навколо "Озерки". Це співрозмовник пов`язує зі спробою нейтралізувати органи міліції перед новим захопленням ринку.

Як зазначило джерело, конфлікт навколо «Озерки» використовується певними політичними силами, що мають російське походження, для дестабілізації ситуації в регіоні, а потім і в цілому в країні. Співрозмовник висловив переконання, що спроби захопити «Озерку» є репетицією подальших подібних акцій в Україні.

За словами джерела, жоден ринок в Україні не вартий тих зусиль, які докладаються для захоплення «Озерки». «Вартість ринку неспівставна з вартістю зусиль, направлених на його захоплення», - сказав представник МВС.

Ще однією метою даного конфлікту, на переконання співробітника МВС, є дискредитація міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

При цьому співрозмовник агентства наголосив, що в даній ситуації відсутність скоординованих дій між правоохоронними органами може спричинити неконтрольований розвиток подій і численні людські жертви.

Як повідомляв УНІАН, спроба захоплення ринку "Озерка" відбулася 30 жовтня. За інформацією міліції, близько п`ятої години ранку до ринку під`їхали на автобусі близько 150 осіб, які за допомогою вибухових пакетів, арматури і зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку і до його адміністративної будівлі. Через 15 хвилин на місце події прибули співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ. Співробітники міліції затримали 92 особи з числа тих, які здійснили спробу захоплення ринку «Озерка». У затриманих вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії. Під час зіткнення поранення одержали двоє співробітників спецпідрозділу «Беркут».

На даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України.

Як відомо, на останніх парламентських виборах в Україні М.КУРОЧКІН підтримував Блок Наталі Вітренко «Народна опозиція».

За інформацією ЗМІ, на сьогодні М.КУРОЧКІН користується заступництвом найвищих чинів російського МВС і Адміністрації Президента РФ.