Погода на 2-6 листопада

2 листопада на території України буде хмарно з проясненнями. В східних областях йтиме дощ; на решті території часом невеликі дощі, в західних та північних областях - місцями з мокрим снігом, в Карпатах та на Закарпатті - помірні, місцями сильні опади. Вітер північно-західний, у східній частині - південно-східний, 7-12м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с (в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура у східних, південних областях та в Криму вночі становитиме 2-7° тепла, на узбережжі Криму - 9-11°; на решті території протягом доби - від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°).

Третього листопада у східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях та в Криму, вночі 4 листопада у східній частині будуть складні погодні умови: дощ з переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; у Криму пориви вітру 17-22 м/с. Вдень 4 листопада очікується послаблення опадів та явищ). Температура впродовж доби 3 листопада становитиме 2-7° тепла, в Криму та Приазов`ї - до 11° тепла, 4 листопада очікується зниження температури до 1° тепла - 4° морозу (на Південному узбережжі Криму температура знизиться вночі до 0°, вдень - до 4-6° тепла). На решті території часом йтиме невеликий сніг та мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Також відбудеться зниження температури вночі до 3-8° морозу, вдень - до 2° тепла - 3° морозу (в Карпатах вночі - до 10-15° морозу, вдень - до 5-10° морозу). Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Криму місцями пориви 17-22 м/с.

5 листопада утримається холодна погода з температурою вночі 3-9° морозу, в Криму - 1-6° морозу; вдень - від 3° морозу до 3° тепла, на півдні країни - 0-6° тепла (в Карпатах вночі - 8-13° морозу, вдень - 5-10° морозу); у західній частині йтиме невеликий сніг, на решті території переважно без опадів.

6 листопада очікується незначне підвищення температури; часом сніг, у південно-східній частині невеликий сніг та мокрий сніг.

У Києві та області 2 листопада хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі у Києві - близько 0° , вдень - 1-3° тепла; по області протягом доби - від 2° морозу до 3° тепла.

3-4 листопада хмарно з проясненнями. Невеликий сніг та мокрий сніг (вдень 3 листопада місцями), на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Відбудеться зниження температури вночі до 3-8° морозу, вдень - до 2° тепла - 3° морозу.

5 листопада утримається холодна погода з температурою вночі - 3-9° морозу, вдень - від 3° морозу до 3° тепла; 6 листопада очікується незначне підвищення температури. Часом невеликий сніг (6 листопада помірний).