У Житомирі цьогоріч у другому Космічному напівмарафоні взяли участь понад 300 осіб - це вдвічі більше, ніж минулого року. Про це УНІАН повідомили організатори цього спортивного свята, що відбулося у Житомирі сьогодні в рамках Дня міста.

Читайте такожУ Житомирі в рамках святкування Дня міста проходить другий Космічний напівмарафонТак, під час забігу віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко пробіг дистанцію 5 км. Перед забігом Зубко вдало стріляв з лука.

Спілкуючись з журналістами, він підкреслив, що Житомир має тренд спортивного міста. «Це одна із стратегій, яка рухає сьогодні Житомир і рухає громаду. Другий космічний напівмарафон, що проводиться до Дня міста і вже став традицією – унікальний формат, що вирізняє Житомир»,- зазанчив він.

Також Зубко вважає, що сьогоднішнє спортивне свято свідчить про намір житомирян бути єдиними у своєму баченні розвитку громади і країни в цілому. «Ми пропонуємо Україні спортивний, активний і здоровий спосіб життя»,- сказав він.

На запитання журналістів про те, як часто він відвідує спортзал, Зубко та мер Житомира Сергій Сухомлин розповіли, що це відбувається досить часто і допомагає підтримувати форму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, переможцями, які здолали дистанцію 21 км, серед жінок стали:

І місце – Наталія Батрак, м Харків,

ІІ місце – Тетяна Вернигор, м. Харків,

ІІІ місце – Олена Китиця, м. Миколаїв,

ІV місце – Мар’яна Цимбаленко, м. Болярка Київської області,

V місце – Ольга Кісіль, м. Житомир.

Переможці серед чоловіків:

І місце – Юрій Русюк , м. Луцьк,

ІІ місце – Юрій Грицак, м. Миколаїв,

ІІІ місце – Олександр Бабарика м. Рівне,

ІV місце – Дмитро Пожевілов м. Чугуїв Харківської області,

V місце – Руслан Красовський, м. Шостка