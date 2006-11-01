Ющенко: більшість земельних питань у Криму є наслідком корумпованості

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що більшість земельних проблем у Криму є наслідком корумпованості місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

“Дуже багато питань не від того, що мало землі, а від того, що влада веде себе корумповано”, - сказав Президент.

Він наголосив, що у хаосі, який відбувається в земельних питаннях у Криму, “ловиться рибка на багатьох щаблях, в тому числі кримською владою”. В.ЮЩЕНКО наголосив, що до цього часу в Криму не здійснено ні інвентаризації земель, ні розмежування.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що у випадку прийняття Верховною Радою України закону про відновлення кримінальної відповідальності за самозахоплення земель, він готовий його підписати.