За фактом тиску на суддю Горяйнова порушено кримінальну справу

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом тиску на суддю Печерського районного суду м. Києва Андрія ГОРЯЙНОВА, а також за фактом втручання в його особисте життя. Про це УНІАН повідомило джерело в прокуратурі.

Як зазначило джерело, останнім часом в Інтернеті з`явилися ряд матеріалів, А.ГОРЯЙНОВА, що порочать його, а деякі з яких можна розцінити як втручання в особисте життя судді, а також як тиск на суддю.

Як зазначило джерело, справу було порушено 27 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією джерела, Генеральна прокуратура України своєю постановою від 27 жовтня ц.р. відхилила заяву Олександра РОДНЯНСЬКОГО про притягнення до кримінальної відповідальності судді Печерського районного суду м. Києва Андрія ГОРЯЙНОВА за винесення нібито свідомо неправосудного рішення в справі щодо права власності на 70% «1+1». Як зазначило джерело, проведеною прокуратурою перевіркою не було встановлено даних, які б свідчили про те, що в діях А.ГОРЯЙНОВА є ознаки злочину.