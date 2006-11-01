Черномирдін вручить російські нагороди українським вченим

12-30 - Відбудеться урочиста церемонія вручення російських державних нагород видатним українським ученим. Орденом Дружби буде нагороджений С.Волков – академік НАН України, директор Інституту загальної і неорганічної хімії ім. В.Вернадського НАН України. Дипломом і почесним знаком лауреата Премії Уряду Російської Федерації в галузі науки і техніки - доктор технічних наук О.Негода. Церемонію нагородження лауреатів проведе Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні В.Черномирдін. Очікується, що в заході також візьме участь президент НАН України Б.Патон. Потрібна акредитація.