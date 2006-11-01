Коломойський оскаржить рішення Апеляційного суду щодо “1+1”

Рішення Апеляційного суду м. Києва, який відмінив рішення Печерського районного суду м. Києва про визнання Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО власником 70% статутного фонду ТРК «Студія «1+1», буде оскаржене у Верховному Суді України. Про це УНІАН повідомив представник інтересів І.КОЛОМОЙСЬКОГО в суді В’ячеслав КАРТАШОВ.

За його словами, рішення Апеляційного суду можна розцінювати як програш О.РОДНЯНСЬКОГО, оскільки обсяг порушень, які були допущені в ході цього судового процесу, робить це рішення абсолютно нелегітимним.

Зокрема, як зазначив адвокат, суд просто фізично не міг повністю розібратися з особливостями цієї справи протягом одного дня. До того ж, попросивши адвокатів І.КОЛОМОЙСЬКОГО залишити зал засідань, сторону повністю позбавили можливості брати участь в цьому судовому процесі, заявив В.КАРТАШОВ.

Водночас засновник та голова ради директорів телеканалу „1+1” Олександр РОДНЯНСЬКИЙ так прокоментував рішення суду : „Безперечно, я задоволений рішенням Апеляційного суду, адже воно повернуло віру у можливість та ймовірність справедливих рішень судів України, які мотивовані лише буквою закону та законодавством України. Крім того, сподіваюся, що телеканал „1+1” подолав чергову хвилю судових тяжб і нарешті має можливість ще активніше зосередитися на стратегічному розвитку”.

Довідка УНІАН. З квітня 2005 року співвласники корпоративних прав групи компаній «Студія «1+1» О.РОДНЯНСЬКИЙ і Борис ФУКСМАН вели переговори про продаж прав, що належать їм, І.КОЛОМОЙСЬКОМУ за 100 млн. дол. Завершення угоди мало відбутися до вересня 2005 року. Проте вже у середині серпня минулого року корпорація Central European Media Enterprises Ltd. (CME, володіє 60% у статутному фонді «Студії «1+1») фактично відкликала свою згоду на проведення цієї транзакції.

Печерський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 серпня 2006 року задовольнив у повному обсязі позовні вимоги І.КОЛОМОЙСЬКОГО про визнання за ним права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ТРК «Студія «1+1».

Київський апеляційний суд 31 жовтня скасував рішення Печерського районного суду м. Києва про визнання співвласника «ПриватБанку» Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО власником 70% статутного фонду ТРК «Студія «1+1».

Суд скасував рішення Печерського суду, розглянувши апеляційні скарги "Студії "1+1" і її акціонерів.