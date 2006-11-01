У Криму чоловік-сектант по-звірячому вбив своїх батьків

У Керчі (Крим) 35-річний місцевий житель жорстоко розправився зі своїми батьками.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму.

За інформацією ЦГЗ, чоловік, завдавши ножем 23 удари своєму 64-річного батьку і 19 ножових ударів 56-річній матері, кілька днів просидів біля трупів і тільки потім викликав міліцію. "Знаряддя вбивства - кухонні ножі - так і залишив в тілах батьків. Після чого спробував, правда, невдало, накласти на себе руки за допомогою третього ножа, що є в квартирі, - повідомляє кримська міліція. - Мотивом для вбивства послужила потенційна перешкода з боку батьків здійснити власний суїцид, думку про який підозрюваний виношував давно".

Чоловік пояснив свої дії станом душевного розладу після того, як у п`ятницю, 27 жовтня, почув "голос зверху", який закликав його до вбивства своїх батьків. Просидівши над уже бездиханними тілами батьків дві доби, чекав чергового "голосу".

Як з`ясувалося, чоловік раніше під час навчання в Москві, брав участь у засіданнях трагічно відомої японської секти "Аум-сен-рікьо".

Зараз убивця затриманий, обраний запобіжний захід – утримання під вартою, проводяться медико-судові експертизи для визначення його осудності.