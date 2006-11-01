Фільм українського режисера став кращим на кінофестивалі в США

Фільм молодого українського режисера Дмитра САНА “Ніщо та ніколи” став кращим документальним фільмом на Міжнародному кінофестивалі Temecula Valley International Film & Music Festival в США, який проходив у вересні 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам режисер сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він розповів, що фільм знімався під час Помаранчевої революції у Києві і являє собою суміш жанрів документального та ігрового кіно. Головною героїнею фільму є 19-річна дівчина, яка приїхала до України з-за кордону разом з батьком. Під час революційних подій дівчина спілкується з простими людьми, які вийшли на Майдан, та вивчає їх історії.

За словами режисера, фільм складається з новел, які об’єднані однією ідеєю – показати, як люди і дівчина змінюються під час революції. Оригінальна мова фільму – англійська (рідна мова героїні), історії людей подано українською. У фільмі звучить оригінальна музика, яку було написано спеціально для цієї картини.

Д.САН додав, що на фестивалі в США у конкурсній програмі були представлені 20 документальних фільмів, і “Ніщо та ніколи” був визнаний кращим серед них.

У листопаді цього року стрічка братиме участь у Міжнародному кінофестивалі документального кіно в Монреалі.