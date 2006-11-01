Газопостачання підприємств під загрозою

Ряд промислових підприємств Східного регіону звернулися з листом до міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКА з вимогою терміново врегулювати ситуацію з виділенням лімітів природного газу на листопад. Про це йдеться у зверненні промпідприємств, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, у зверенні зазначено, що станом на 1 листопада не виділені ліміти споживання природного газу в листопаді таким підприємствам: ВАТ «Дніпроазот», ВАТ «ДМЗ ім. Петровського», ВАТ «ПГЗК», ВАТ «Суха Балка», ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «МГЗК», ВАТ «ОГЗК», ВАТ «ЗЗФ», ВАТ «Стахановський феросплавний завод», ЗАТ «ЗМЖК», ЗАТ «Харківський жиркомбінат» і ВАТ «КЗРК».

«Незважаючи на неодноразові письмові запити, офіційної відмови від здійснення постачань природного газу підприємствам не надавалося. Натомість, багато з зазначених підприємств у повному обсязі або частково авансували вартість необхідних у листопаді ресурсів газу», - наголошується у зверненні.

Також у зверненні зазначено, що згідно з існуючим в Україні порядком, відсутність лімітів споживання природного газу на поточний місяць веде до фактичного припинення газопостачання підприємства.

Також у своєму зверненні промпідприємства звертають увагу міністра на можливі екологічні, економічні та соціальні наслідки і вимагають не допустити зупинки або обмеження газопостачання підприємств.

Промисловці також висловили свою готовність відстоювати порушені права й інтереси в суді.