Ющенко накладе вето на бюджет-2007, якщо...
19:25, 01 листопада 2006Суспільство
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... ним змінюватимуться податкові закони
Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий накласти вето на державний бюджет на 2007 рік, якщо ним змінюватимуться податкові закони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з активом та представниками ділових кіл Харківської області.
«Президент не буде підписувати закон про бюджет, якщо через цей закон будуть змінюватися закони фіскальні», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що такі зміни мають бути виписані в окремому законі.
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