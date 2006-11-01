Ющенко накладе вето на бюджет-2007, якщо...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий накласти вето на державний бюджет на 2007 рік, якщо ним змінюватимуться податкові закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з активом та представниками ділових кіл Харківської області.

«Президент не буде підписувати закон про бюджет, якщо через цей закон будуть змінюватися закони фіскальні», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що такі зміни мають бути виписані в окремому законі.