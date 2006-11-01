Про переділ влади у великих київських кінотеатрах

Директори чотирьох муніципальних кінотеатрів Києва - «Флоренція», «Лейпциг», «Росія», «Ленінград» - оголосили про початок протестних акцій на захист своїх прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН юрист Олексій ДЕСЯТНИК, який представляє інтереси трудових колективів цих кінотеатрів.

На прес-конференції також були присутні директор кінотеатру «Ленінград» Ірина БОГОРСЬКА, директор кінотеатру «Лейпциг» Євгенія СЄРОВА, директор кінотеатру «Росія» Максим КОЖЕНКО і директор кінотеатру «Флоренція» Геннадій ШЕВЧУК.

Як розповіла директор кінотеатру «Лейпциг» Є.СЄРОВА, 23 жовтня вона одержала повідомлення про те, що новим директором кінотеатру Головне управління культури призначило Вікторію КУПРІЯНОВУ - «на час декретної відпустки діючого директора «Лейпцига» Євгенії СЄРОВОЇ». Хоча, як наголосила Є.СЄРОВА, на той момент вона вже офіційно вийшла з декрету і працювала.

За її словами, ніякої перевірки до цього ніхто не здійснював, як передбачалося розпорядженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. (УНІАН: розпорядження від 28 вересня цього року про проведення впродовж місяця перевірки фінансово-господарської діяльності 10 столичних кінотеатрів).

Нового директора, за інформацією Є.СЄРОВОЇ, супроводжували не члени спеціально створеної для перевірки комісії, а депутат Київради від Блоку Черновецького Михайло ЯКОВЧУК і його помічник А.ЄФІМОВ. Вони зажадали від Є.СЄРОВОЙ віддати їм печатку й документи. «Природно, моя реакція була негативною, тому що я матеріально відповідальна людина», - зазначила Є.СЄРОВА.

Наступного дня, стверджує вона, двері в її кабінет були зламані сторонніми громадянами «міцної статури». Все це відбувалося у присутності представників Головного управління культури, дільничного і міліції. До закінчення робочого дня М.ЯКОВЧУК і А.ЄФІМОВ знаходилися в кабінеті директора. Водночас, за словами Є.СЄРОВОЇ, нового директора з представниками міської влади не було і немає по сьогоднішній день. «Виходить, новопризначений директор із четверга прогулює свою роботу», - зазначила директор «Лейпцига». На сьогодні кабінет Є.СЄРОВОЇ опечатаний, і, таким чином, вона позбавлена можливості виконувати свої обов`язки.

Вона також спростувала інформацію, опубліковану на офіційному сайті КМДА, що її кінотеатр заплатив мізерний податок. «Ця інформація на сайті КМДА - абсолютний нонсенс. Такого просто бути не може», - сказала Є.СЄРОВА.

За даними Геннадія ЛОГВИНЕНКО, який на час декрету Є.СЄРОВОЇ виконував обов’язки директора кінотеатру «Лейпциг», за третій квартал цього року ними перераховано до бюджету міста податків і зборів на суму 102 тис. 186 грн., а не 100 грн., як повідомляється на сайті КМДА.

Крім того, як повідомлялося на прес-конференції, на даний час М.ЯКОВЧУК є керівником ТОВ «Кіномедіа Едвертайзінг», що займається виробництвом і розміщенням рекламної продукції для столичних кінотеатрів і співзасновником дистриб`юторської кінокомпанії, що передбачає його особисту комерційну зацікавленість.

У зв`язку з тим, що сталося, Є.СЄРОВА звернулася до правоохоронних органів і прокуратури за захистом своїх цивільних прав і за фактом злому службових приміщень.

Як повідомив О.ДЕСЯТНИК, впродовж останнього місяця був виданий також наказ нового начальника ГУ культури і мистецтв КМДА Світлани ЗОРИНОЇ про накладення дисциплінарних стягнень на директорів кінотеатрів «Ленінград», «Флоренція» і «Київська Русь» і догани. Директорів обвинувачують в поганому веденні фінансової діяльності установ, у малих розмірах відрахувань до бюджету. Пояснення від директорів не вимагали, а подвійне покарання за одне і те саме порушення заборонене КЗпП.

«Всі ці дії явно направлені на те, щоб нас знищити. Ми не знаємо, як нам зараз працювати, якщо здійснюється такий тиск. Ми закликаємо ЧЕРНОВЕЦЬКОГО розібратися з цим. Особисто відвідати наші кінотеатри, подивитися, як ми працюємо, і переконатися, що йому доносять не ту інформацію», - сказав директор «Флоренції».

Присутні на прес-конференції директори підкреслили, що їх кінотеатри достатньо недавно були реконструйовані і почали працювати за профілем. Є перевиконання планів і воно прогресує, кінотеатри сплачують всі податки і не мають боргів ні по зарплатах, ні по комунальних платежах.

Директор «Росії» зазначив, що хоча його кінотеатр не значиться в розпорядженні, він відчуває себе причетним до того, що відбувається. На його думку, кінотеатр «Росія» через механічну помилку не потрапив у цей перелік - в ньому мовиться про десять кінотеатрів, а насправді є назви лише 9. (УНІАН: розпорядження від 28 вересня передбачає проведення впродовж місяця перевірок фінансово-господарської діяльності 10 столичних кінотеатрів: “Ленінград”, “Краків”, “Лейпциг”, ім. Ю.Гагаріна, “Братислава”, “Жовтень”, ім. Т.Шевченко, “Київська Русь”, а також у документі двічі називається кінотеатр “Флоренція”). Крім того, за його інформацією, до «Росії» також приїжджала комісія міської влади, які на місці лише ознайомилися з розпорядженням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і здивовано виявили, що «Росія» в документі не згадується. «Я вважаю, що зараз мені пощастило чисто механічно. У принципі, я не проти перевірок», - сказав М.КОЖЕНКО, зазначивши при цьому, що всі перераховані кінотеатри перевірялися десятками різних контролюючих структур, зокрема КРУ, податковою інспекцією, прокуратурою, УБОЗ, санстанцією тощо.

Трудові колективи кінотеатрів вже двічі пікетували будівлю Київради, звертаючись до депутатів і до міського голови з проханням звернути увагу «на рейдерські акції і геноцид об`єктів культури». Зараз вони планують офіційно звернутися до Президента України, прем`єр-міністра України, в профільні комітети Верховної Ради України і в профспілкову організацію з метою їх участі у розв’язанні конфлікту. Трудовими колективами зібрано вже більш як 10 тис. підписів глядачів, які відвідують муніципальні кінотеатри (цей збір підписів продовжується) на свою підтримку.

О.ДЕСЯТНИК наголосив, що у всіх присутніх директорів є діючі контракти до 2011 р. включно. «Можна зробити висновок, що відбувається спроба силової зміни керівників кінотеатрів і, відповідно, «прихватизація» тими людьми, про яких ми говорили», - сказав юрист.

Як повідомили учасники прес-конференції, відразу після завершення шкільних канікул, щоб не псувати їх київській дітворі, кінотеатри оголошують безстроковий страйк з вимогою особистої участі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у розв’язанні цієї конфліктної ситуації, зустрічі з трудовими колективами, організації перевірок компетентними органами у встановленому законом порядку.

Якщо ж і ці дії залишаться непоміченими владою, трудові колективи оголосять про початок безстрокової голодовки.