На адмінмежі з анексованим Кримом митника затримали на хабарі у понад 30 тисяч гривень

На українському контрольному пункті в'їзду-виїзду «Чонгар», що на адмінмежі з анексованим Росією Кримом, поліція затримала митника на хабарі у понад 30 тис. грн.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, дану суму працівник митного посту «Херсон-Центральний» отримав «за безперешкодне перевезення алкогольних напоїв та тютюнових виробів до АР Крим.

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Зазначається, що співробітники Управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції та військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону задокументували злочинну схему, організовану працівниками митного посту, які за певну винагороду дозволяли провозити підакцизні товари на окупований півострів.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили причетність старшого зміни - головного державного інспектора відділу митного оформлення «Чонгар».

За фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3. ст.368 КК України) поліція відкрила кримінальне провадження.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, у серпні порівняно з липнем кількість перетинів адмінмежі з окупованим Кримом збільшилась на 11%.