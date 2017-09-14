Голова Житомирської ОДА перебуває із робочою поїздкою у Романівському районі

10:33, 14 вересня 2017
Суспільство
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Гундич огляне соціальні об’єкти щодо перспектив їх розбудови і розвитку.

Гундич приїхав до Романівського району / фото ЖОДА

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні перебуває із робочою поїздкою у Романівському районі області.

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Як передає кореспондент УНІАН, у рамках поїздки керівник області перевірить, як ведуться роботи з термосанації Романівської гімназії.

Також Гундич огляне соціальні об’єкти щодо перспектив їх розбудови і розвитку.

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Теги: #Голова Житомирської ОДА Гундич