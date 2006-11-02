Актриса Нонна МОРДЮКОВА потрапила в реанімацію Центральної клінічної лікарні Москви. Стан народної артистки тяжкий, і стривожені медики поки не роблять ніяких прогнозів про її подальшу долю, повідомляє NEWSru.com.

Це побічно підтвердила рідна сестра актриси Наталія, відмовившись говорити в подробицях про стан актриси. "Мені не хотілося б говорити про хворобу Нонни, це дуже особиста і сімейна справа, – зізналася Наталія Вікторівна. – Сподіваюся, що з нею все буде гаразд". Вона повністю взяла на себе турботу про неї.

Як стало відомо виданню "Твой день", 81-річній Н.МОРДЮКОВІЙ стало зле вдома: раптово запаморочилася і дуже заболіла голова, з`явилася страшна слабкість. Занепокоєна сестра Наталія терміново викликала актрисі "швидку допомогу".

Медики, які примчалися в будинок на Осінньому бульварі, негайно відвезли актрису в лікарню. "Гаяти час не можна було, – кажуть лікарі. – У пацієнтки в наявності всі ознаки інсульту, а в її віці це вкрай небезпечно".

Наступного дня стан Н.МОРДЮКОВОЇ різко погіршав – і її в терміновому порядку перевели в блок реанімації.

За останні два роки вона побувала в клініці кілька разів.

Нонна (Ноябрина) Вікторівна МОРДЮКОВА народилася 25 листопада 1925 року в станиці Костянтинівській Донецької області. У 1945 році вступила до ВДІКу в майстерню Б.Бібікова і О.Пижової.

Після закінчення ВДІКу в 1950 році Н.МОРДЮКОВА стала актрисою театру-студії кіноактора. Дебют Н.МОРДЮКОВОЇ в кіно відбувся під час навчання в 1947 році - у фільмі Сергія Герасимова "Молода гвардія" вона зіграла роль Уляни Громової.

Слава і любов глядачів прийшли до актриси з виходом на екрани у 1955 році фільму Михайла Швейцера "Чужа рідня", в якому вона виконала роль Стеші.

Подальші кінороботи висунули Н.МОРДЮКОВУ в число кращих актрис радянського кінематографу. Актриса створила яскраві образи, котрі надовго запам`ятовуються, у таких фільмах як "Проста історія", "Одруження Бальзамінова", "Журавлик", "Комісар", "Російське поле", "Повернення немає". Глядачі запам`ятали Н.МОРДЮКОВУ і в маленькій, але блискучій ролі кербуда в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

Н.МОРДЮКОВА також знімалася у фільмах "Рідня" Микити МИХАЛКОВА, "Трясовина" Григорія Чухрая, "Вокзал для двох" Ельдара РЯЗАНОВА. У 1992 році редакційна рада англійської енциклопедії "Хто є хто" включила Н.МОРДЮКОВУ в десятку найвидатніших актрис ХХ століття.