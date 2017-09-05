Журналісти пояснили, які зміни несе освітня реформа в Україні (відео)

Верховна Рада проголосувала за освітню реформу в цілому, якою в Україні вводиться 12-річне шкільне навчання.

Така кількість навчальних років має розвантажити учнів й поліпшити процес навчання. Реформа починає реалізацію концепції "нова українська школа". Не одразу, але українська освіта повинна стати сучасною та якісною.

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"Якість освіти має зрости; повинні з'явитися можливості для дітей з вадами здоров'я; навчальні заклади отримають широку автономію у виборі програм; шкільні побори не зникнуть, але перетворяться на легальне фінансування, яке можна буде контролювати; тривалість уроків менша для молодших і більша для старших учнів; у старших класах школярі мають здобути початкові знання для майбітньої професії; головне ж - більше свободи: замість зубріння - практичне мислення, вміння аргументувати власну думку", - розповіли журналісти.

Цей закон виношували три роки, а що стосується зарплат освітянам, то домовилися підвищувати її поступово, це мають зробити до 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Рада ухвалила закон України "Про освіту", яким запровадила 12-річну середню освіту. За це рішення проголосували 255 із 359 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.