Пинзеник заявляє про провал виконання бюджету

Колишній міністр фінансів, голова партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК заявляє, що уряд «провалив» виконання державного бюджету за жовтень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, зокрема, за словами В.ПИНЗЕНИКА, “за переможними рапортами Мінфіну про перевиконання плану надходжень до загального фонду держбюджету за жовтень та за 10 місяців 2006 року насправді криється фактичний провал виконання бюджету”.

Як стверджує В.ПИНЗЕНИК, планові показники доходів загального фонду бюджету у жовтні реально виконано лише на 93,6%, а від початку року – на 99,8%.

«Зразково-показових результатів виконання бюджету, про які звітує Міністерство фінансів, було «досягнуто» за рахунок включення в доходи невідшкодованого податку на додану вартість, - відзначив В.ПИНЗЕНИК. – Так, тільки у жовтні в доходи бюджету було включено 676 млн. грн. невідшкодованого ПДВ, а за 10 місяців поточного року – 1 млрд. 865 млн. грн.».

Екс-міністр підкреслив, що тільки за останній місяць недонадходження до бюджету становлять понад півмільярда гривень. «Згідно зі звітом Мінфіну, доходи за жовтень нібито перевищують плановий показник на 144 млн. грн., але оскільки план відшкодування ПДВ недовиконано на 676 мільйонів, то сальдо – мінус 532 млн. грн.», – наголосив В.ПИНЗЕНИК.