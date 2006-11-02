Проти фальшивого судового виконавця відкрили справжню кримінальну справу

Дніпропетровська прокуратура порушила кримінальну справу проти громадянина, який, представляючись судовим виконавцем, 30 жовтня намагався проникнути на Центральний ринок «Озерка» в Дніпропетровську під час спроби його силового захоплення.

Про це УНІАН повідомило джерело з правоохоронних органів Дніпропетровської області.

При цьому джерело повідомило, що затриманий пред`являв охороні «Озерки» судове рішення Алуштинського суду, котре після перевірки виявилося фальшивим.

На користь слідства прізвище підозрюваного не розголошується.

Прокуратура Кіровського району Дніпропетровська порушила ще одну кримінальну справу за фактом спроби захоплення дніпропетровського ринку „Озерка”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, справу порушено 1 листопада. Злочини, скоєні під час інциденту вранці 30 жовтня, кваліфіковано за ч. 2 ст. 342 та ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (опір працівникам правоохоронного органу та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

За інформацією прес-служби, в ході слідства встановлено, що 30 жовтня 2006 року група невстановлених осіб, озброєна пістолетами, металевими прутами та камінням, намагалася незаконно проникнути у адміністративне приміщення будівлі центрального ринку Дніпропетровська „Озерка”.

Порушники громадського порядку не лише не виконали вимог працівників міліції припинити незаконні дії, але й почали чинити опір правоохоронцям, в результаті чого було поранено одного з міліціонерів зі зброї травматичної дії, зазначили в прокуратурі.

Наразі особи, що поранили правоохоронця, встановлені та затримані у порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідство триває.

Довідка УНІАН. 30 жовтня ц.р. була здійснена спроба захоплення ринку "Озерка". За інформацією міліції, близько п`ятої ранку до ринку «Озерка» під`їхали на автобусі близько 150 чоловік, які за допомогою вибухових пакетів, арматури та зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку і в його адміністративну будівлю. Співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ, які прибули на місце події, затримали 92 чол., які здійснили спробу захоплення ринку «Озерка». У нападників вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії. Під час зіткнення поранення дістали двоє співробітників «Беркута».

Після спроби захоплення адвокат ринку Вадим ЄСАУЛЕНКО повідомив, що під час першої спроби захоплення ринку вранці 30 жовтня на підприємство разом з бойовиками намагався увійти невідомий, який представився судовим виконавцем. За словами адвоката, ця людина потім зникла, і більше не з`являлася на місці подій.

В.ЄСАУЛЕНКО припустив, що це був не судовий виконавець, а якийсь аферист, який незрозуміло де роздобув форму судового виконавця. Адвокат ринку допускає, що постанови судів АР Криму, які нападники мали при собі, можливо, також були фальшивими.

На сьогодні Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за скоєння ряду злочинів на території України.