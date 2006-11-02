У Криму оголосили штормове попередження

У Криму через різке погіршення погодних умов, яке очікується з 3 по 5 листопада, Головне управління МНС України в АРК оголосило штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків кримського Главку МНС, 3-5 листопада на всій території півострова очікуються сильні дощі, місцями мокрий сніг, а також ожеледь. Можливо, негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів за секунду.

Кримські рятувальники закликають жителів і гостей автономії постаратися уникнути виїздів на транспорті без необхідності, просять звернути особливу увагу на безпеку дітей. Крім того, МНС закликає громадян обмежити відвідини гірських масивів і походи до лісу.