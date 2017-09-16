В Житомирі пенсіонерка віддала шахрайкам за "зняття порчі" більше 100 тисяч гривень

На Житомирщині пенсіонерка віддала двом шахрайкам за "зняття порчі" більше 100 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Читайте такожУ Житомирі дві пенсіонерки не дорахувалися більше 20 тисяч гривень після візиту шахрая під виглядом електромонтера15 вересня до Житомирського відділу поліції звернулася 77-річна житомирянка із заявою про ошуканство. Літня пенсіонерка пожалілася правоохоронцям на двох незнайомок, яких вона пустила до своєї оселі. За словами заявниці, жінки налякали її нібито наведеною порчею і запропонували допомогти її зняти. "Прогнозовано з квартири ворожки винесли не лише вигадане «наврочення», а й понад 100 тисяч гривень національною та іноземною валютою, які пенсіонерка віддала шахрайкам нібито для проведення ритуалу",-

Поліція кваліфікувала подію за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу ("шахрайство"). В рамках розпочатого досудового розслідування правоохоронці встановлюють особи шахрайок і вживають заходів щодо встановлення їх місцезнаходження.