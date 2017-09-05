У Житомирі шахрайка виманила у пенсіонерки 60 тисяч гривень

У Житомирі 77-річна пенсіонерка під виглядом обміну старих грошей на нові віддала шахрайці, яка назвалася працівником банку, 60 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Житомирській області, заява про шахрайство до працівників поліції надійшла від жительки міста 4 вересня.

Читайте такожНа Житомирщині шахраї продовжують ошукувати людей

Пенсіонерка розповіла, що у двері її квартири постукала незнайомка, яка представилася працівницею банку. Жінка повідомила їй про те, що нині нібито триває процес обміну «старих» грошових купюр на нові зразки.

«Пенсіонерка запросила незнайомку до квартири і, повіривши їй, обміняла усі свої заощадження – 60 тис. грн на папір, прикритий грошима, так звану «куклу», -уточнили УНІАН у поліції.

За даним фактом вчора, 4 вересня, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.