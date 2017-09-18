Малин Житомирської області відзначив День міста

У ці вихідні місто Малин Житомирської області відзначило День міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Малинської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, з нагоди 1126 -річчя у Малині відбулися масові заходи.

Вони пройшли на стадіоні "Авангард", у міському парку культури та відпочинку, на вулицях Кривенчука та Соборній площі. Майстер-класи, аквагрим, конкурс малюнку на асфальті, виставки робіт гуртківців, виступи театрального гуртка «Барвінок» та хореографічних колективів – все це організатори свята підготували для маленьких та юних маличан.

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Також почесними грамотами Малинської міської ради було нагороджено окремих малинчан в номінаціях: «Відкриття року», «Успішна бізнес – леді», «Волонтер року», тощо.

Бажаючі мали змогу відвідати місце розкопок древнього Малинського городища, а також ознайомитися з процесом виробництва металевої руди за давньою технологією, який підготували кандидат історичних наук Василь Тимошенко та керівник Житомирської обласної археологічної експедиції Андрій Петраускас.

"Яскраве дефіле влаштували студенти державного навчального закладу «Малинський професійний ліцей». Вони продемонстрували власні моделі суконь, а також сукні, створені підприємством «Мальва».

Святковий концерт до Дня міста підготували місцеві культармійці, а запрошені гості – дует «Two voices» та гурт «Made in Ukraine» подарували малинчанам яскраві виступи та незабутні емоції від концерту",- зазначають у міськраді.

Також в рамках святкування 1126-річниці Малина Малинський міський центр «Спорт для всіх» провів ряд спортивних заходів. Відбулися змагання з фігурної їзди на самокаті у двох вікових категоріях: серед вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів 1-4 класів.“Серед дошкільнят Софія Двораківська, Ангеліка Мельник та Анастасіяч Петренко склали трійку призерів у дівчаток, а серед хлопчиків переміг Владислав Вознюк “,- сказано у повідомленні. У молодших школярів Іванна Корзун, Уляна Дем’янова та Маргарита Овчар зайняли відповідно перше, друге і третє місця серед дівчаток, а Тарас Двораківський , Ростислав Волощук, Олександр Суслов - серед хлопчиків.