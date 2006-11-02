ЦДАКР презентує розробки національних систем озброєнь

6 листопада о 12-00 в УНІАН Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) проведе презентацію розробок національних систем озброєнь, які вітчизняний ОПК здійснив за роки незалежності держави.

Зокрема, будуть показані натурні зразки високоточних засобів ураження і станцій радіолокацій ближньої розвідки. Експерти проведуть оцінку експортного потенціалу, можливості адаптації під стандарти НАТО української зброї, а також оголосять результати дослідження ЦДАКР в галузі збройового експорту України.

У прес-конференції візьмуть участь директор ЦДАКР Валентин Бадрак і керівник дослідних проектів ЦДАКР Сергій Згурець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.