"Він заважає мені жити": Леді Гага через хронічний біль скасувала гастролі Європою

Американська співачка Леді Гага скасувала гастрольний тур по Європі. Про це вона повідомила в Instagram.

"Я завжди чесно говорила про своє фізичне і психічне здоров'я. Коли я буду готова, розповім докладно про свою боротьбу, щоб допомогти тим, хто страждає так само, як я", – заявила співачка.

Вона заявила, що не грає роль жертви, щоб знайти причину для скасування гастролей.

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"Травма і хронічний біль змінили моє життя, вони заважають мені жити нормально і змушують відмовитися від улюбленої справи – виступи перед шанувальниками", – розповіла Леді Гага.

Про скасування гастролей співачки у Європі написано на її офіційному сайті.

Тур Joanne повинен був стартувати 21 вересня в Барселоні і завершитися 28 жовтня в Кельні.

Минулого тижня Леді Гагу госпіталізували в Бразилії.