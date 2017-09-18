"Він заважає мені жити": Леді Гага через хронічний біль скасувала гастролі Європою
Тур Joanne повинен був стартувати 21 вересня в Барселоні і завершитися 28 жовтня в Кельні.
Американська співачка Леді Гага скасувала гастрольний тур по Європі. Про це вона повідомила в Instagram.
"Я завжди чесно говорила про своє фізичне і психічне здоров'я. Коли я буду готова, розповім докладно про свою боротьбу, щоб допомогти тим, хто страждає так само, як я", – заявила співачка.
Вона заявила, що не грає роль жертви, щоб знайти причину для скасування гастролей.
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"Травма і хронічний біль змінили моє життя, вони заважають мені жити нормально і змушують відмовитися від улюбленої справи – виступи перед шанувальниками", – розповіла Леді Гага.
Про скасування гастролей співачки у Європі написано на її офіційному сайті.
Тур Joanne повинен був стартувати 21 вересня в Барселоні і завершитися 28 жовтня в Кельні.
Минулого тижня Леді Гагу госпіталізували в Бразилії.