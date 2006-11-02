Ухвалу Алуштинського суду щодо ринку «Озерка» сфальсифікували

Ухвалу Алуштинського міського суду, посилаючись на яку намагалися захопити Дніпропетровський центральний ринок «Озерка», було сфальсифіковано.

Про це УНІАН повідомив адвокат КП "Центральний ринок" міста Дніпропетровська Юрій БЕРГЕЛЬСОН.

За словами адвоката, суддею Алуштинського міського суду, що розглядав справу про позов ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок" до КП "Центральний ринок", було сфальсифіковано ухвалу суду від 17 жовтня 2006 року. Цією ухвалою суд забороняє будь-яким організаціям, юридичним і фізичним особам перешкоджати здійсненню ВАТ "Дніпровський центральний ринок" діяльності на території Дніпропетровського центрального колгоспного ринку "Озерка".

Ю.БЕРГЕЛЬСОН відзначив, що позовна заява датується 24 жовтня, а ухвала суду – 17 жовтня.

Довідка УНІАН. 30 жовтня ц.р. було здійснено спробу захоплення ринку "Озерка". За інформацією міліції, близько п`ятої години ранку до ринку «Озерця» під`їхали на автобусі близько 150 чоловік, які за допомогою вибухових пакетів, арматури та зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку і до його адміністративної будівлі. Співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» і внутрішніх військ, які прибули на місце події, затримали 92 осіб, які здійснили спробу захоплення ринку «Озерка». У нападників вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії. Під час зіткнення поранення дістали двоє співробітників «Беркута».

За фактом збройного нападу 30 жовтня на ринок „Озерка” було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, здійснене групою осіб із застосуванням зброї).

Крім того, суд Індустріального району м. Дніпропетровська дав санкцію на арешт призвідників захоплення центрального ринку "Озерка" в Дніпропетровську.

Їхні дії кваліфіковані як створення організованого злочинного угруповання.

Виходячи з перших свідчень, які дали підозрювані, за останніми подіями навколо «Озерки» стоїть російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН і один із колишніх директорів ринку, який тепер теж є громадянином РФ.

На даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти російський бізнесмен М.КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України.