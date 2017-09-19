Екс-покоївка розкрила секрети головного сектанта країни Мунтяна (відео)

Пастор секти "Відродження" Віктор Мунтян має елітні апартаменти в окупованій Ялті вартістю близько мільйона доларів, а він сам жорстоко поводиться зі своєю прислугою. Про це журналістам програми "Гроші" повідомила його колишня покоївка Тетяна.

Майже 10 років тому родина жінки продала 3-кімнатну квартиру у Дніпрі. Зробити це їх переконали у секті Мунтяна. Половину грошей за нерухомість передали у "Відродження", а на решту купили однокімнатний будиночок у селі за 35 кілометрів від Дніпра. Тепер тут мешкають мати Тетяни, її сестра і двоє дітей.

"Я сюди дуже рідко приїжджаю. Тут завжди якась депресія. Одразу починаю згадувати про минуле. І я не люблю згадувати про минуле", - каже екс-покоївка Мунтяна.

У 14 років вона прийшла на службу "Відродження" у Дніпрі. З нею була її сестра, яка мала серйозні проблеми із серцем. Лікарі давали їй лише 4 місяці.

"І вона молилася Богу, стояла в кінці залу і просила у Бога, щоб він її зцілив. І реально сталося диво тоді, у нас всі документи є", - згадує жінка.

Після цього випадку вся родина Тетяни почала віддано "служити" Мунтяну - прибирати у храмах та квартирах пасторів. А на саму тоді ще дівчину-підлітка чекала особлива місія - прибирати вдома у самого Мунтяна.

9 років дівчина намагалася віддячити за зцілення рідної людини, прибираючи за Мунтяном та його сестрою Аллою. Але те, що вона бачила, ніяк не клеїлося з тим, що показують у численних фільмах про "апостола". Тетяна каже, що помічниця пастора постійно ходила у синцях.

"Його помічниця Альона, це я знаю особисто - вона постійно ходить у синцях. Постійно замазує на обличчі, на руках", - каже жінка.

Олена Клименко, ще одна помічниця пастора, 4 роки готувала виступи на сцені Мунтяна та команди, а також була його прислугою. Під час одного з виступів, згадує вона, молодша помічниця невчасно подала сектанту квіти.

"Схопив її за рук смикав і говорив: "Ти - с**ка малолітня". Я зрозуміла, що він зараз її просто вдарить", - каже Клименко. Тоді вона і вирішила взяти всю провину на себе.

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"Я стояла і говорила: пастире, я люблю тебе всім серцем, прости. На що він мені сказав: засунь своє серце в ж*пу", - розповіла екс-помічниця лідера "Відродження".

Останній рік служіння у сестри Мунтяна був для покоївки Тетяни особливо тяжким – її принижували і постійно казали, що вона – невдаха.

"Говорили, що я звільняю бісів. Що я проклята", - каже Тетяна.

Через стрес вона навіть хотіла накласти на себе руки, адже захистити дівчину не було кому.

"У мене немає тата, який може мене захистити. У мене немає ні братів, ні чоловіка. У мене немає нічого. Реально було настільки важко всередині. І я думала, навіщо мені далі жити. Якщо я скою суїцид, я не потраплю до раю", - розмірковувала екс-покоївка Мунтяна.

Бачила жінка й розкіш, в якій живе пастор "Відродження". Разом з ним та його сестрою вона їздила в апартаменти на набережній Ялти.

"В Ялті у нього є апартаменти в "Опера-прима". Це одна з елітних новобудов просто на набережній Ялти. Ціна в інтернеті почнеться одразу від 600 тисяч доларів. Сам Мунтян говорив, що його апартаменти коштують близько мільйона", - каже Тетяна.

Нагадаємо, раніше журналісти розкрили схему заробітків пастора Володимира Мунтяна.