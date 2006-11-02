Янукович: Україні вигідна присутність ЧФ у Криму після 2017 року

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україні було б вигідно, якби деякі об’єкти використовувалися російським Чорноморським флотом і після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Є об’єкти, в яких Україна зацікавлена, щоб вони використовувались нашими партнерами», - сказав прем’єр.

У зв’язку з цим він зазначив, що питання перебування Чорноморського флоту Росії на території України після 2017 року може бути вирішено на користь продовження такого перебування, якщо це буде вигідно і Україні, і Росії.

За словами прем’єра, це питання має розглядатися в контексті політичних та економічних відносин між двома державами.

Прем’єр також не виключив, що це питання може бути вирішено частково.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив на тому, що до 2017 року ще досить багато часу, і це питання можна буде вирішити спокійно та виважено.