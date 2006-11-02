ВР призначила наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку (прізвища)

Верховна Рада України прийняла постанову “Про призначення членів наглядових рад відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та Державного експортно-імпортного банку України “Укрексімбанк”.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову проголосувало 250 народних депутатів із 428, зареєстрованих у залі.

Членами наглядової ради “Ощадбанку" призначено: Петра АНДРЄЄВА, Юрія БОРДЮГОВА, Данила ВОЛИНЦЯ, Вадима ПУШКАРЬОВА, Сергія РИБАКА, Сергія ТІТЕНКА, Дмитра ЧЕРНОБАЯ.

Членами наглядової ради "Укрексімбанку" призначено: Володимира БАНДУРОВА, Ігоря БУРАКОВСЬКОГО, Андрія ЗІНЧАКА, Дениса КІРЄЄВА, Анатолія КОЧЕРГУ, Андрія КРАВЦЯ, Ігоря СОТУЛЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо наглядової ради). «За» проголосували 245 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомив на засіданні парламенту народний депутат України Василь ГОРБАЛЬ, даним законом передбачено, що до наглядових рад державних банків входитимуть по 5 представників від Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України.

Він нагадав, що досі до наглядових рад цих банків по 7 кандидатур вносили тільки Президент та Верховна Рада. В.ГОРБАЛЬ повідомив, що в даному законі «більш суттєво підвищено критерії до кандидатів, які рекомендуються до наглядових рад державних банків».

Після голосування головуючий на засіданні перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК зазначив, що закон прийнятий, «але зрозуміло, яка доля його чекає» (Йдеться про можливість накладенням Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ вето на даний закон – УНІАН).

За цей закон не голосували фракції «Наша Україна» та БЮТ.