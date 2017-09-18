В Україну вже приїхали понад 2 тисячі хасидів-паломників (фоторепортаж)

На сьогоднішній день в Україну на святкування іудейського Нового року Рош Ха-Шана в Умані вже в'їхали майже 2200 хасидів-паломників. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що більшість з них прибуває через аеропорт «Бориспіль», а також аеропорти «Львів», «Одеса», «Херсон» та пункти пропуску «Краковець» і «Могилів-Подільський».

За даними ДПСУ, за добу до столичних летовищ прибули 9 чартерних рейсів з хасидами-паломниками.

«В свою чергу прикордонники вживають усіх заходів, щоб оформлення цієї категорії подорожуючих проходило на належному рівні і водночас не створювало жодних незручностей іншим пасажирам авіаліній. З цією метою керівництво Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» збільшило кількість робочих місць та прикордонних нарядів. На посилення та забезпечення режимних заходів у пунктах пропуску «Бориспіль» та «Жуляни» додано групу військовослужбовців мобільного прикордонного підрозділу», - йдеться у повідомленні.

У відомстві запевнили, що на даний час жодних проблем з оформленням чи порушенням режимних правил прочанами у столичних аеропортах не виникало.

Загалом Держприкордонслужба цього року очікує прибуття в Україну близько 40 тисяч прочан.

Як повідомляв УНІАН, з 20 по 21 вересня в місті Умань Черкаської області відбудеться щорічне святкування Нового року за іудейським календарем. З цієї нагоди в Україну прибудуть понад 30 тис. людей із більш ніж 20 країн світу.

Щорічно в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810 рр.) - засновник Брацлавського (Бреславського) хасидизму. Могила цадика - одна з найбільш шанованих святинь хасидів, місце щорічного масового паломництва.