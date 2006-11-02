Рідні Нонни Мордюкової спростували чутки про інсульт

Рідні знаменитої російської актриси Нонни Мордюкової спростували чутки про її госпіталізацію з інсультом до Центральної клінічної лікарні. Як повідомляється на сайті Newsinfo.ru, Нонна Вікторівна справді перебуває в лікарні, але ця госпіталізація є плановою.

За твердженням близьких актриси, щороку восени Нонна Мордюкова проводить деякий час у лікарні, щоб підготувати організм до зими. Лікарі роблять їй вітамінні ін`єкції.

Нагадаємо, раніше видання "Твій день" поширило інформацію про те, що Нонна Мордюкова була госпіталізована до ЦКБ з інсультом. За версією газети, актрисі стало зле, і її сестра викликала лікарів "швидкої", які й наполягли на негайній госпіталізації.

Лента.ру