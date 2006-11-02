Луценко: що об`єднує Регіони і Блок Тимошенко

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО називає політичною помстою намагання окремих політичних сил у парламенті відсторонити його від виконання службових обов’язків. Про це він заявив сьогодні у вечірньому випуску новин телеканалу “1+1”, коментуючи сьогоднішнє рішення Верховної Ради рекомендувати Кабінету Міністрів України на два місяці відсторонити Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов’язків.

“З політичної точки зору це помста тих, хто має проблеми з законом, хто вночі неспокійно спить, бо його терзає совість”, - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, те, що сьогодні відбулось у парламенті, він може назвати не інакше, як “дуже цікаве об’єднання нібито протилежних фракцій, які хочуть відсторонити міністра внутрішніх справ від його прописаних законодавством обов’язків”. “Цікаво - , зазначив він, - що такі люди, які ініціювали сьогоднішні події, є нібито в протилежних фракціях: і Партія регіонів, і Блок Юлії Тимошенко”. В контексті зазначеного він нагадав, що неодноразово попереджав керівників і однієї, і іншої партії про те, що в їхніх рядах є люди з кримінальним минулим. Однак “сьогодні я отримав відповідь – ці фракції не хочуть, щоб міністр внутрішніх справ Луценко і далі незаангажовано, не належачи до жодної політичної сили, діяв по закону...” - сказав глава МВС.

При цьому він ще раз нагадав, що відповідно до чинного законодавства ні Верховна Рада, ні Кабінет Міністрів не можуть відсторонити від виконання службових обов’язків міністра внутрішніх справ. “Вони мене можуть зняти, але не можуть відсторонити... вони можуть внести питання про зняття міністра і добитися його, це їхнє право. Але до того моменту, поки такого законодавчого акту немає, я буду працювати повноцінним міністром внутрішніх справ”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває він якийсь вплив уряду на діяльність МВС, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: “Ні, я не вбачаю тут коріння в уряді, ми достатньо спокійно працюємо. Прем’єр не втручається в специфічні завдання, які стоять перед Міністерством внутрішніх справ. В той же час я спокійно доповідаю і Президенту, і прем’єр-міністру про проблеми і досягнення, які є в українській міліції.”

Він припустив, що в разі, якщо ВР намагатиметься переводити питання перебування глави МВС на посаді в політичну площину, то “парламент, звичайно, може прийняти політичне рішення, бо ЛУЦЕНКО їм заважає”. “Але, - підкреслив він, - поки я буду міністром, я не буду ручним, і мене не вдасться ні приручити, ні залякати”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР прийняла рішенні про створення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживань службовим становищем з боку окремих посадовців МВС, викладених у статті "Інша міліція" в газеті "2000" 8 вересня 2006 року.

ВР рекомендувала Кабінету Міністрів усунути на два місяці від виконання обов`язків главу МВС Ю.ЛУЦЕНКА.

Попередній звіт комісії пропонується заслухати 1 грудня.