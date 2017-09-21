Українці увійшли до трійки переможців американського шоу талантів (відео)

Колектив Light Balance з України після приголомшливого виступу у фіналі шоу посіли 3 місце на Амегіса's Got Talent.

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Група, яка представляє унікальне неонове шоу, увійшла в трійку лідерів змагання талантів. Втім, юзери стверджують: українці були гідні перемоги.

Перемогу здобула маленька дівчинка Дарсі Лінн, яка представила номер, де вона виступила з ляльками.

До речі, у фіналі видовищний номер групи змусив суддів конкурсу піднятися зі своїх крісел. Хайді Клум, Мел Бі, Саймон Коувел і Гові Мандел гучними оплесками "оцінили" номер українців.