Українці увійшли до трійки переможців американського шоу талантів (відео)
16:33, 21 вересня 2017Суспільство
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Перемогу здобула маленька дівчинка Дарсі Лінн, яка представила номер, де вона виступила з ляльками.
Український колектив посів 3 місце на Амегіса's Got Talent / скріншот
Колектив Light Balance з України після приголомшливого виступу у фіналі шоу посіли 3 місце на Амегіса's Got Talent.
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Група, яка представляє унікальне неонове шоу, увійшла в трійку лідерів змагання талантів. Втім, юзери стверджують: українці були гідні перемоги.
Перемогу здобула маленька дівчинка Дарсі Лінн, яка представила номер, де вона виступила з ляльками.
До речі, у фіналі видовищний номер групи змусив суддів конкурсу піднятися зі своїх крісел. Хайді Клум, Мел Бі, Саймон Коувел і Гові Мандел гучними оплесками "оцінили" номер українців.
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