"Залишив не тільки гонорари, але і масу ролей": відомий актор пояснив, чому виїхав з Росії

Знімати кіно про Україну мають кращі люди, які життям своїм заслужили це право. Про це заявив відомий актор та музикант Олексій Горбунов в інтерв'ю виданню Karabas Live.

"В Москві я залишив все - не тільки гонорари, але і масу хороших незіграних ролей. Бо батьківщина - вона не змінюється і на гроші не перекладається. Хоча я і кажу завжди, що Москва - це моя друга батьківщина, там народилася моя дочка. І краще я зіграв у Москві. Я сподіваюся, що скоро вийдуть фільми "Ворошиловград" за книгою Сергія Жадана та "Травень" Віктора Придувалова - те, що може стати на один рівень з зіграним мною в Росії. Я думаю, що з цього почнеться справжнє українське кіно. Я впевнений, що знімати кіно про Україну мають кращі люди, які життям своїм заслужили це право. А не ті, для кого в порядку речей різати бюджети і знімати кон'юнктуру. Ще й пишатися цим!" - сказав він.

"Актори у нас хороші - найяскравіша молодь. Але їм ніде реалізувати свої таланти, тому що пропонують одні серіали. Радує те, що багато з них не хочуть лізти в це болото. Я ще раз переконуюся в тому, що це покоління, яке народилося в незалежній країні - чесне, справжнє, талановите. Це в їхніх очах, в їхній пластиці, в їхній енергії. Ось на кого нам треба рівнятися. Ці діти ще перевернуть світ. Покажуть, що таке українське кіно. Не даєте їм грошей - так хоч дайте їм місце, де виступати!" - додав Горбунов.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, вдова екс-депутата Держдуми Вороненкова пояснила, чому не повернеться до Росії.