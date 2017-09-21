Суд над "тітушками", які намагались вбити активістів Євромайдану, перенесли

Шевченківський районний суд міста Києва переніс розгляд справи за обвинуваченням Сергія Костенка, Олега Гебана, Геннадія Погребного у нападі та замаху на вбивство активістів Євромайдану на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося через неявку одного з присяжних.

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“Немає можливості продовжити в будь-якому випадку розгляд за відсутності повноважного складу суду”, - оголосив суддя Євген Мартинов.

Як заявила кореспонденту УНІАН представник одного з потерпілих Євгенія Закревська на сьогоднішньому засіданні планувалося продовжити дослідження письмових доказів. Як заявив головуючий суддя Мартинов, наступне засідання у справі відбудеться 27 вересня 2017 року.