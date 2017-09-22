"Насолодилися Бразилією": в Ріо озброєні трансвестити пограбували гурт Pet Shop Boys

У Бразилії озброєні ножем трансвестити напали на учасників британського гурту Pet Shop Boys Кріса Лоу і Ніла Тэннанта, повідомляє Global.

Уточнюється, що група приїхала на фестиваль Rock in Rio.

Чоловіки гуляли в туристичному районі Леме, коли до них підійшли «незвично одягнені» грабіжники. За даними видання, в готель музиканти повернулися без грошей і мобільних телефонів.

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Якщо ви бачили тривожні повідомлення в ЗМІ, що ми зазнали нападу з ножем в Ріо, мені всього лише обчистили кишені, і я позбувся свого iPhone. У будь-якому випадку, насолоджуємося Бразилією!", — йдеться в заяві одного з учасників колективу, опублікованому в мікроблозі групи в Twitter.

Також повідомляється, що музиканти відмовилися писати заяву в поліцію.