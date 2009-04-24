Ніякого міжнародного титанового холдингу в Україні не створювали

Заяви про створення Запорізьким союзом промисловців і підприємців Міжнародного титанового холдингу не мають ніяких законних підстав.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив заступник міністра промислової політики України Сергій ГРИЩЕНКО, коментуючи повідомлення, розміщене на сайті голови Народно-демократичної партії України Людмили СУПРУН про створення Міжнародного титанового холдингу.

«Нас дуже здивувало це повідомлення, особливо з урахуванням того, які компанії були названі учасниками цього холдингу. Окрім українських: Вільногірського і Іршанського ГЗК, Запорізького титаномагнієвого комбінату, в згаданий холдинг нібито включена російська корпорація «ВСМПО-АВІСМА», а також компанії з Індії і навіть Шрі-Ланки», - зазначив С.ГРИЩЕНКО.

При цьому, за його словами, якщо ухвалюється рішення про входження підприємства в холдинг, то, відповідно, акції цього підприємства передаються в управління холдингу. «Ніякого звернення до Кабінету міністрів з питання входження названих українських підприємств в холдинг, з передачею йому відповідних прав власності на ці підприємства, не було», – сказав заступник міністра і додав: «Крім того, повідомляється, що створюється міжнародний титановий холдинг, до якого увійде російська корпорація з переважною часткою державних акцій. В цьому випадку уряд Росії мав би, в першу чергу, звернутися до нас із такою пропозицією. Але ніяких звернень з приводу участі в титановому холдингу з російського боку не надходило», - додав він.

Підсумовуючи, заступник міністра відзначив, що тільки Кабінет міністрів України має право приймати рішення про створення холдингів за участю державних підприємств. Він також підкреслив, що Мінпромполітики не ініціювало створення міжнародного титанового холдингу. “Нам би зі своїми підприємствами розібратися”, - додав С.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2008 року прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністерствам і відомствам об`єднати державні активи титанової галузі. У холдинг «Титан України» планується включити Вільногірський та Іршанській ГЗК, ДАК "Титан", "Сумихімпром" і Казенне підприємство Запорізький титаномагнієвий комбінат. Таким чином, передбачається створити вертикально інтегрований холдинг від видобутку сировини (Вільногірський та Іршанській ГЗК) до виробництва готової продукції (ДАК "Титан", "Сумихімпром" і Запорізький титаномагнієвий комбінат).

До статутного капіталу “Титану України” вже внесено 100% акцій “Сумихімпрому” і державної компанії “Титан”, яка, у свою чергу, керує 50%+1 акція компанії “Кримський титан», що є орендарем Вільногірського та Іршанського ГЗК.

14 квітня, Президент Віктор ЮЩЕНКО призупинив дію окремих положень постанови Кабінету міністрів від 25 лютого 2009 року "Про створення Державної холдингової компанії "Титан України".