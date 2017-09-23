Вихователька з дитячого табору "Вікторія" звільнилася за місяць до пожежі - адвокат

Адвокат виховательки табору "Вікторія" Олексій Чорний заявляє, що підзахисна не може бути відповідальною за пожежу, в наслідок якої загинули три дитини. Про це він розповів в коментарі "Українській правді".

За його словами, виховательку Наталю Янчик на початку 2017 року призначили відповідальною за протипожежну безпеку.

"Наказом, яким на неї була накладена відповідальність, також вказується, що заступник директора табору повинна організувати проведення навчання, інструктаж. Наказ у 2017 році посилається на нормативно правовий акт, який уже був відмінений. Тобто це правила пожежної безпеки", - сказав він.

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"На вихователя, яка не є спеціалістом в питанні пожежної безпеки, чи спеціалістом в питаннях техніки, непідготовленого, не проінструктованого, ненавченого було покладено відповідальність чисто формально", - додав адвокат.

Також він додав, що 10 серпня Янчик подала заяву на звільнення з 24 серпня.

"Це було пов’язано з тим, що закінчується дитяча зміна. Заяву у неї не приймають, а залишають на столі у заступника директора. Після 24 серпня вона фактично припиняє виконувати службові обов’язки. До моменту пожежі вона вже більше 2 тижнів не працювала", - розповів Чорний.

Але, за його словами, наказ про звільнення їй на руки не видали.

"У неї підтвердження того, що її звільнили немає. Але факт того що вона не ходила на роботу є. Це підтверджується показами свідків, її свідченнями. У неї сьогодні (22 вересня – ред.) мало бути весілля. Є документи, що це підтверджують. Є запис у РАГСі", - сказав він.

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Чорний додав, що після її звільнення, нікого не призначили відповідальним за протипожежну безпекою. Адвокат висловив думку, що коло підозрюваних може розширитися.

Він наголосив, що арештована вихователька не є настільки потенційно небезпечного особою, яку треба утримувати в СІЗО.

"Стратегія захисту буде в тому, щоб показати, що це не та особа, яка повинна відповідати за ці події", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН раніше, у ніч на 16 вересня в Одесі загорівся дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія". На момент загоряння в таборі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. Троє дітей загинули.