Відбудеться презентація Adobe Acrobat 8 - розумного документа для бізнесу

16 листопада в конгрес-холі Президент-готелю «Київський» (вул. Госпітальна, 12) відбудеться конференції «Презентація Adobe Acrobat 8 - Розумний документ для Вашого бізнесу!». Конференція пройде в рамках загальноєвропейського роуд-шоу компанії Adobe.

Для участі в конференції необхідно зареєструватися на сайті офіційного дистриб`ютора Adobe в Україні компанії «Софтпром» http://www.softprom.ua/qcmn.phtml?o=28 або через електронну пошту marketing@softprom.kiev.ua (потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, назву кампанії, посаду, контактний телефон, e-mail, поштову адресу з індексом).

Програма конференції:

09.30 – 10.00 Реєстрація учасників

10.00 – 10.45 Що нового в Acrobat 8: Огляд новинок і стратегії розвитку Adobe – Павло Черкашин, глава представництва Adobe в Росії і СНД

10.45 – 11.45 Acrobat 8 Professional для бізнесу: Автоматизація бізнес-процесів - Andreas Burkard, технічний фахівець компанії Adobe (синхронний переклад)

11.45 – 12.00 Кава-пауза

12.00 – 12.30 Співпраця і партнерство: нові можливості і переваги Acrobat і Acrobat Connect - Andreas Vogel, технічний фахівець компанії Adobe (синхронний переклад)

12.30 – 13.00 Як дотримати права на інтелектуальну власність - Andreas Vogel, технічний фахівець компанії Adobe (синхронний переклад)

13.00 – 13.45 Обід

13.45 – 14.30 Acrobat 8 в до друковій підготовці – CS 2.3 - Andreas Burkard, технічний фахівець компанії Adobe (синхронний переклад)

14.30 – 14.45 Лотерея

Нова версія Adobe Acrobat 8 з покращеним меню дозволяє комбінувати файли, спільно працювати над документами і захищати Вашу інтелектуальну власність. Adobe Acrobat 8 допомагає заповнювати і зберігати формуляри в режимі офлайн, а також використовувати для них електронний-цифровий підпис.