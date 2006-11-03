Луценко взяв на контроль вбивства жінок

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО взяв на контроль МВС розслідування вбивства директора Запорізького механічного заводу Олексія Шияна і серії вбивств молодих жінок у селищі Дніпрорудне.

Про це міністр внутрішніх справ України заявив сьогодні на зустрічі з журналістами, що відбулася в рамках його робочої поїздки у Запорізьку область.

"Життя кинуло нам черговий професійний виклик – скоєні злочини, які ми зобов`язані розкрити в самий короткий час. Це вбивство Шияна і ситуація, що склалася в селищі Дніпрорудне. Обидва вони взяті мною на контроль міністерства", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, директор ВАТ "Запорізький механічний завод" Олексій Шиян був убитий вранці 25 жовтня в під`їзді будинку по вул. Героїв Сталінграду, де проживав. Невідомий завдав йому декількох ударів ножем із 20-сантиметровим лезом, один з яких - направлений в ділянку серця, виявився смертельним. За фактом вбивства прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України - "умисне вбивство". Ведеться слідство.

У селищі Дніпрорудне впродовж літа були вбиті 3 молоді жінки. Механізм здійснення злочинів, за даними правоохоронців, дає підстави вважати, що всі вбивства скоєні однією людиною. Жителі самого с. Дніпрорудний також упевнені, що в селищі орудує маніяк.