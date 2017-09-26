Майже дві третини читачів УНІАН проти будь-яких поступок щодо мовного питання у законі "Про освіту" – опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 62% наших читачів вважають, щодо мовного питання у законі "Про освіту" не має бути жодних поступок. Адже не за те, на їхню думку, українці гинуть на Донбасі, щоб йти на компроміси.

Водночас лише 17% опитаних вважають, що закон слід доопрацювати з урахуванням зауважень країн-партнерів та нацменшин.

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Ще 13% вимагають, щоб їм повернули російську мову, а решті 8% байдуже, адже мовне питання ніколи не було для них проблемою, а сама ця історія штучно роздута.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав скандальний закон про освіту.

Однак ще до підписання чималий скандал викликало мовне питання в даному законі. Зокрема, згідно до закону, представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

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Втім, своє невдоволення даною нормою вже висловили у Румунії, Польщі та Угорщині, а також представники деяких нацменшин України. Свої "5 копійок" вставило і МЗС Росії, заявивши про обурення "українізацією освіти" в Україні.

А 26 вересня, наступного дня після підписання президентом України закону "Про освіту", міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійятро заявив, що відтепер його країна блокуватиме усі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми "Східне партнерство" і будь-які ініціативи, що сприятимуть євроінтеграції України.