Чи слід Україні йти на поступки щодо мовного питання у скандальному законі "Про освіту" - опитування УНІАН

У Міністерстві освіти і науки сподіваються, що президент України Петро Порошенко підпише скандальний закон "Про освіту", обурення яким висловили деякі сусідні з Україною держави, до Дня вчителя, який у 2017 році відзначають 1 жовтня.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив дізнатися думки своїх читачів, чи слід йти на поступки щодо мовного питання у новому законі "Про освіту".

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон "Про освіту", який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року, та багато інших нововведень.

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Втім, чималий скандал викликало мовне питання в даному законі. Зокрема, згідно до закону, представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

Втім, своє невдоволення даною нормою вже висловили у Румунії, Польщі та Угорщині, а також представники деяких нацменшин України.Свої «5 копійок» вставило і МЗС Росії, заявивши про обурення «українізацією освіти» в Україні.

При цьому Посольство США привітало Україну з ухваленням нового закону про освіту.