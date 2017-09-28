Екс-мера Слов'янська Штепу госпіталізували із зали харківського суду - адвокат

У Харкові із судової зали через підвищення артеріального тиску госпіталізували колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили адвокати Штепи Олександр Шадрін і Олександр Тананакін.

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За словами Тананакіна, сьогодні, 28 вересня, під час чергового засідання Ленінського райсуду Харкова «швидку» Штепі викликали її рідні.

«Її госпіталізували до лікарні з гіпертонічним кризом із приміщення суду», - наголосив Тананакін, підкресливши, що вона залишається в одній із харківських лікарень із електронним засобом стеження.

Тананакін зазначив, що один суддя зі складу колегії суддів Ленінського райсуду Харкова йде у відпустку, тому в засіданні оголошена перерва до 6 листопада 12:00.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Ленінський районний суд змінив запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Довідка УНІАН. Екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.