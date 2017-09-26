Пожежа в дитячому таборі в Одесі: рятувальників викликали лише через півгодини

Слідство вважає, що дирекція згорілого дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» певний час не викликала пожежників, намагаючись загасити пожежу своїми силами. Про це повідомляється в матеріалах кримінального провадження.

В ухвалі суду зазначено, що пожежа почалася 15 вересня приблизно о 23:00, і працівники «Вікторії» протягом півгодини намагалися самостійно загасити.

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«15.09.2017 р. приблизно о 23 год. 00 хв. сталася пожежа, після чого працівники міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» намагалися самостійно загасити пожежу власними силами. Близько 23 год 30 хв. працівники міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» повідомили службу «101» про пожежу на території дитячого табору», — йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 15 на 16 вересня в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа. Повністю згорів один із дерев'яних корпусів табору. В результаті пожежі загинули троє дітей.