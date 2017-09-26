Пожежа в дитячому таборі в Одесі: рятувальників викликали лише через півгодини
Працівники табору "Вікторія" намагалися самостійно загасити пожежу власними силами.
Слідство вважає, що дирекція згорілого дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» певний час не викликала пожежників, намагаючись загасити пожежу своїми силами. Про це повідомляється в матеріалах кримінального провадження.
В ухвалі суду зазначено, що пожежа почалася 15 вересня приблизно о 23:00, і працівники «Вікторії» протягом півгодини намагалися самостійно загасити.
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«15.09.2017 р. приблизно о 23 год. 00 хв. сталася пожежа, після чого працівники міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» намагалися самостійно загасити пожежу власними силами. Близько 23 год 30 хв. працівники міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» повідомили службу «101» про пожежу на території дитячого табору», — йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 15 на 16 вересня в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа. Повністю згорів один із дерев'яних корпусів табору. В результаті пожежі загинули троє дітей.