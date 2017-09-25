Скорботний день в Одесі: сьогодні ховають дівчаток, загиблих в охопленому вогнем дитячому таборі (фото, відео)

Сьогодні, 25 вересня, в Одесі ховають трьох дівчаток, загиблих в результаті пожежі в дитячому таборі "Вікторія".

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Так з ранку на Молдаванці прощалися з 9-річною Настею Кулинич, трагічно загиблою з двома подругами вночі 16 жовтня, передає "Ділова Одеса".

Зазначається, що рідні загиблої Насті просили не робити зі скорботного події політичних розбирань.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 15 на 16 вересня в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа. Повністю згорів один із дерев'яних корпусів табору. В результаті пожежі загинули троє дітей.