Замість ”Русского марша” в Києві відбувся марш львівського УНСО і бійка

"Русский марш", який планували провести сьогодні в Києві, так і не відбувся. Учасники акції планували висловити солідарність з Росією, зажадати для російської мови статусу державної, а також заявити про продовження серії акцій протесту проти спроб реабілітації вояків Української повстанської армії.

На Бессарабську площу, звідки мав початися марш прихильників російсько-української єдності, прийшли близько 20 осіб і ще 50 супротивників цієї акції, повідомляє «5 канал».

Вони спробували зчепитися, проте бійку швидко припинили співробітники правоохоронних органів.

Учасникам "Русского маршу", незважаючи на опір їхніх супротивників, вдалося покласти квіти до пам`ятника Богдану Хмельницькому, повідомляє телеканал.

Натомість у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві повідомили, що на Софійській площі під час сутички між членами Львівської організації УНСО та представниками всеукраїнської організації «Руський рух» серйозно травмовано одну людину, 39 учасників інциденту затримані міліцією.

За інформацією ЦГЗ, 3 листопада до Київської міської державної адміністрації надійшли заявка на проведення представниками Львівської організації УНСО пішої ходи в пам’ять про українських козаків - учасників Московського походу 1611-1613 років, та заявка на проведення своєї акції представниками «Руського руху».

Члени УНСО планували пройти пішою ходою від Бессарабської площі до Софійської. У свою чергу їхні «ідеологічні противники» планували провести свою акцію від Бессарабської площі до Майдану незалежності на знак солідарності з росіянами України.

Сьогодні близько 10.30 біля Бессарабського ринку почали збиратися члени львівського УНСО. Одночасно з ними в цьому ж місці почали збиратися представники «Руського руху».

Об 11.10 на Бессарабській площі вже нараховували близько 100 учасників акції з кожної сторони, зазначили в ЦГЗ.

З метою попередження можливого конфлікту між обома сторонами були розставлені співробітники міліції.

О 12.20 представники УНСО, вишукавшись в колону і тримаючи в руках національну символіку, вулицями Хрещатик, Прорізна, Володимирська пішли на Софійську площу. Метою своєї акції вони називали протест “проти поновлення російської імперії в межах її колишніх територій”.

В свою чергу о 13.30 на Софійську площу прибули 20 представників «Руського руху». Під час покладання квітів до пам’ятнику Богдану Хмельницькому між обома сторонами виникла сутичка, під час якої один із представників «Руського руху» отримав серйозну черепно-мозкову травму. За фактом нанесення йому тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу, підкреслили у ЦГЗ.

Крім того, затримано 39 учасників бійки, яких було доставлено до Шевченківського райвідділу міліції для складання відносно них протоколів за адміністративне порушення.

Як повідомляв УНІАН, “Русский марш» з нагоди Дня народної єдності - державного свята Росії – пройшов сьогодні в Сімферополі і Севастополі.