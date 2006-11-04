У Черкасах терміново передрукували всі виборчі бюлетені

Сьогодні дільничні виборчі комісії Черкас отримали нові виборчі бюлетені для завтрашнього голосування на виборах міського голови. Їх довелося терміново передруковувати, оскільки у попередніх бюлетенях було виявлено суттєві помилки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови міської територіальної виборчої комісії Максим КОЛІСНИК.

За його інформацією, зокрема, у старих бюлетенях було невірно зазначено по-батькові кандидата Ігоря ЗАГУЛЯЄВА, а також рік народження іншого кандидата – Анатолія КАЛЕНЧУКА.

На необхідності передруку бюлетенів наполіг голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ, який у п’ятницю в Черкасах обговорював з головою облдержадміністрації Олександром ЧЕРЕВКОМ стан підготовки до повторних виборів міського голови.

“На вимогу Я.ДАВИДОВИЧА у присутності Сергія ДУБОВИКА (куратора Черкаської області від ЦВК – УНІАН), МТВК прийняла рішення про виготовлення нових бюлетенів – зазначив М.КОЛІСНИК.- Сьогодні вони були надруковані Смілянською державною друкарнею “Тясмин”. І вже ввечері всі виборчі дільниці Черкас отримали нові бюлетені”.

Нагадаємо, що 5 листопада в Черкасах втретє за останні півроку відбудуться вибори міського голови. Вибори, що відбулися 26 березня 2006 року, було визнано недійсними рішенням МТВК від 4 квітня. Приводом для цього стало скасування реєстрації кандидата на посаду міського голови Черкас Валерія ПАЩЕНКА, який за результатами голосування набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Повторні вибори міського голови були заплановані на 18 червня 2006 року. Однак, вони не відбулися, оскільки у ніч перед голосуванням, попри рішення суду, МТВК прийняла рішення про перенесення дати повторного голосування.

Згодом причину зриву повторного голосування розслідувала прокуратура області.