Сніг і вітер лишили без світла 208 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок складних погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, шквалисті пориви вітру,) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 208 населених пунктів у 8 областях України.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, без світла залишились у Львівській області 153 н.п., у Донецькій - 12, у Хмельницькій - 10, у Закарпатській - 10, у Тернопільській - 9, у Чернівецькій - 8, у Запорізькій - 3 та у Черкаській - 3 населених пункти.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено аварійні бригади обленерго. Координацію здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) МНС України в областях.