Сніг і вітер лишили без світла 208 населених пунктів
09:13, 06 листопада 2006Суспільство
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Негода зачепила 8 областей
Сьогодні вночі внаслідок складних погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, шквалисті пориви вітру,) через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 208 населених пунктів у 8 областях України.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, без світла залишились у Львівській області 153 н.п., у Донецькій - 12, у Хмельницькій - 10, у Закарпатській - 10, у Тернопільській - 9, у Чернівецькій - 8, у Запорізькій - 3 та у Черкаській - 3 населених пункти.
До аварійно-відновлювальних робіт залучено аварійні бригади обленерго. Координацію здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) МНС України в областях.
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