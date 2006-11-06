У Туркменістані виявили велике газове родовище

У Туркменістані виявлено велике газове родовище. Про це заявив Президент Туркменістану Сапармурат HІЯЗОВ на зустрічі з главою МЗС ФРН Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ, передає Reuters.

«Зафонтанувала найбільша газова свердловина, запаси якої становлять 7 трлн. кубометрів, це Південний Іолотань», - повідомив С.HІЯЗОВ.

Президент Туркменістану відзначив також, що планує збільшити поставки туркменського газу через Росію на світовий ринок. С.HІЯЗОВ висловився за співпрацю між Туркменістаном і Німеччиною у сфері поставок енергоресурсів. Він додав, що Туркменістан розраховує реалізовувати на світовому ринку до 2020 року близько 220 млрд. кубометрів газу на рік.

Довідка УНІАН. Туркменістан, найбільший імпортер газу в Центральній Азії, видобуває близько 60 млрд. кубометрів. Російський «Газпром» є основним покупцем туркменського газу, і Ашхабад, незважаючи на всі спроби реалізувати альтернативні проекти транспортування газу, поки що не може зменшити залежність від трубопровідної системи російського монополіста.

Основним споживачем туркменського газу є Україна.