Український кордон з боку Угорщини прорвав італійський джип

Вночі на українсько-угорському кордоні сріблястий джип „Тойота” з італійськими номерами на великій швидкості в’їхав на територію контрольного перепускного пункту „Вилок” з боку Угорщини, тікаючи від погоні угорських прикордонників.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, водієві вдалося збити шлагбаум і прорватися в Україну. Не гальмуючи, джип проминув лінію паспортного контролю і рушив у напрямку тилового шлагбауму. Однак прикордонний наряд встиг подати по радіостанції команду „Бар’єр” - і на шляху порушника розтягнули засіб примусової зупинки „Кактус”. Проте навіть із пробитими передніми колесами утікач зумів виїхати з пункту пропуску і втекти до найближчого села.

Через 15 хвилин оперативно-пошукова група прикордонників виявила автомобіль на околиці села Бобове за 2 кілометри від лінії кордону. Водієві вдалося втекти. Зараз його розшукують прикордонники та міліція.

У самому джипі виявилося 15 мішків із маковою соломкою. За інформацією угорських прикордонників, транспортний засіб належить громадянину Угорщини та в розшуку не перебуває, однак реєстраційний італійський номер значиться у базі даних як викрадений.

Зміна прикордонних нарядів пункту пропуску буде представлена до державних нагород.