До середи сніг розтане

Завтра в Україні очікується хмарна погода. Часом сніг, мокрий сніг, вдень на півдні з дощем; вночі у західних областях, а вдень у Криму та Приазов`ї місцями сильні опади. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, вночі хуртовини. Температура вночі 3-8 морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині та західних областях вночі від 4° морозу до 1° тепла, на Південному узбережжі Криму 1-6° тепла, вдень 6-9° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

8-9 листопада - хмарна погода з проясненнями. 8 листопада вночі невеликий мокрий сніг, у західних областях з дощем, вдень у східній частині невеликий дощ, на решті території без опадів. 9 листопада переважно без опадів, лише вдень у західних та місцями у північних областях невеликі, в Карпатах помірні дощі. В Україні місцями тумани; вночі та вранці, крім південної частини, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10м/с. Підвищення температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 4-9°, на Закарпатті та у південній частині 7-12°, 9 листопада у Криму та на Одещині 10-15°; на високогір`ї Карпат вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, 8 листопада у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

10 листопада в Україні часом дощ. Температура вночі 0-5°, вдень 4-9° тепла; у Криму вночі 3-8°, вдень до 12 тепла. 11 листопада місцями невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Зниження температури вночі та вдень до 2° морозу - 3° тепла, у південній частині до 0-5° тепла.

12-14 листопада невеликі та помірні опади, переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, 15-16 листопада припинення опадів. Подальше зниження температури на 4-8°.

У Києві та області у вівторок очікується хмарна погода. Часом сніг та мокрий сніг, вдень невеликий. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 2-4° тепла; по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

8-9 листопада - хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 8 листопада невеликий мокрий сніг, а вдень 9 листопада місцями невеликий дощ. Місцями тумани; вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10м/с. Підвищення температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 4-9°.

10 листопада часом дощ, температура вночі 0-5°, вдень 4-9° тепла. 11 листопада місцями невеликий дощ з переходом у мокрий сніг, зниження температури вночі та вдень до 2° морозу - 3° тепла.